ЗМІ: У Росії двоє школярів за винагороду спалили вертоліт

В ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це "завдання" 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.

Школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя.

Після втечі з аеродрому - обидвох спіймали вже протягом години.

"У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст" , - пише канал.

Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм нібито обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень).

Ба більше, вони також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).

Зазначається, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.

Нагадаємо, що 31 серпня на Камчатці в Росії зник вертоліт Мі-8, який належав авіакомпанії "Вітязь-Аеро". Пізніше уламки виявили на сопці на висоті 900 метрів. Всі, хто був на борту, загинули.