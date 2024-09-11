СМИ: В России двое школьников за вознаграждение сожгли вертолет

В ночь на 11 сентября, в российском Ноябрьске двое школьников, 13 и 14 лет, сожгли многоцелевой вертолет Ми-8. Им обещали за это "задание" 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал BAZA.

Школьники проникли на территорию вертолетной площадки в аэропорту Ноябрьска через дыру в заборе. После этого они облили вертолет горючей жидкостью и со второй попытки подожгли сигаретами. Из-за взрыва жидкости один из парней получил сильные ожоги лица.

После побега с аэродрома - обоих поймали уже в течение часа.

"В итоге ребятам сильно обожгло лицо, поэтому отбежав немного от аэропорта, школьникам пришлось вызвать скорую. Медики доставили поджигателей в больницу. Вертолет сгорел почти полностью - от него остался только хвост" , - пишет канал.

Во время разговора с правоохранителями, школьники рассказали, что им якобы обещали за поджог вертолета 5 миллионов рублей (2,24 млн гривен).

Более того, они также признались и в том, что только на днях подожгли башню сотовой связи, за что получили 30 тысяч рублей (13,49 тысячи гривен).

Отмечается, что отец одного из школьников сейчас воюет против Украины.

Напомним, что 31 августа на Камчатке в России исчез вертолет Ми-8, принадлежавший авиакомпании "Витязь-Аэро". Позже обломки обнаружили на сопке на высоте 900 метров. Все, кто был на борту, погибли.