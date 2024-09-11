Топ фішок, заради яких варто оновитися з iPhone 15 Pro Max на 16 Pro Max

Минув рік з моменту виходу Айфон 15 Про Макс, і Apple вже представила його наступника — iPhone 16 Pro Max﻿. Хоча власникам минулорічного флагмана необов'язково поспішати з апгрейдом, деякі ключові покращення новинки можуть виявитися дуже привабливими.

Збільшений 6,9-дюймовий дисплей із ультратонкими рамками

Новинка може похвалитися найбільшим екраном за історію iPhone — діагоналлю 6,9 дюйма. Цього вдалося досягти не лише за рахунок збільшення габаритів корпусу, а й завдяки ультратонким рамкам навколо дисплея. Результат — максимальна площа екрану для приголомшливого досвіду перегляду контенту та роботи з телефоном.

Швидший та енергоефективний чіп A18 Pro

Серцем iPhone 16 Pro Max став A18 Pro, виготовлений за 3-нм техпроцесом. Він забезпечує помітний приріст за всіма параметрами порівняно з A17 Pro – 20% до енергоефективності та продуктивності GPU, дворазове покращення трасування променів. Крім того, просунута система керування теплом гарантує більшу стабільність під час тривалих ігрових сесій або роботи з вимогливими програмами.

Нова 48-мегапіксельна надширококутна камера

Апгрейд отримала і надширококутна камера — вона поставляється з роздільною здатністю 48 Мп замість 12 Мп у попередника. Збільшений сенсор дозволяє робити більш детальні знімки, особливо в умовах слабкого освітлення. Нова камера відкриває більше можливостей для креативної зйомки та нестандартних ракурсів.

Розширені можливості відеозапису, включаючи 4K зі швидкістю 120 кадрів/с

iPhone 16 Про Макс піднімає планку якості мобільного відео. Головне нововведення — підтримка запису 4K-роликів із частотою 120 кадрів за секунду. Це дозволяє реалізувати креативні сценарії, такі як ефектне уповільнене відтворення або кінематографічні сцени. Причому відзнятий матеріал можна редагувати просто на смартфоні без необхідності переносити його на комп'ютер.

Інноваційна кнопка Camera Control для керування зйомкою

Ще одна унікальна особливість смартфона – апаратна кнопка Camera Control. З її допомогою можна:

швидко запускати камеру;

розпочинати запис відео або робити фото;

регулювати експозицію та глибину різкості;

перемикатися між фотостилями.

Такого набору можливостей немає в жодному іншому смартфоні Apple, при цьому ціна iPhone 16 Pro Max не змінилася.

Новий флагман Apple реалізує чимало привабливих покращень – від величезного дисплея та вдосконалених камер до тривалої автономності та передових функцій ІІ. Незважаючи на те, що далеко не всім власникам 15 Pro Max варто поспішати з апгрейдом, ентузіасти та творці мобільного контенту напевно оцінять можливості новинки та захочуть купити Айфон 16 Про Макс.