Топ фишек, ради которых стоит обновиться с iPhone 15 Pro Max на 16 Pro Max

Прошел год с момента выхода Айфон 15 Про Макс, и Apple уже представила его преемника — iPhone 16 Pro Max. Хотя владельцам прошлогоднего флагмана необязательно спешить с апгрейдом, некоторые ключевые улучшения новинки могут оказаться весьма заманчивыми.

Увеличенный 6,9-дюймовый дисплей с ультратонкими рамками

Новинка может похвастаться самым большим экраном за всю историю iPhone — диагональю 6,9 дюйма. Этого удалось достичь не только за счет увеличения габаритов корпуса, но и благодаря ультратонким рамкам вокруг дисплея. Результат — максимальная площадь экрана для потрясающего опыта просмотра контента и работы с телефоном.

Более быстрый и энергоэффективный чип A18 Pro

Сердцем iPhone 16 Pro Max стал A18 Pro, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Он обеспечивает заметный прирост по всем параметрам в сравнении с A17 Pro — 20% к энергоэффективности и производительности GPU, двухкратное улучшение трассировки лучей. Кроме того, продвинутая система управления теплом гарантирует большую стабильность во время длительных игровых сессий или работы с требовательными приложениями.

Новая 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера

Апгрейд получила и сверхширокоугольная камера — она поставляется с разрешением 48 Мп вместо 12 Мп у предшественника. Увеличенный сенсор позволяет делать более детализированные снимки, особенно в условиях слабого освещения. Новая камера открывает больше возможностей для креативной съемки и нестандартных ракурсов.

Расширенные возможности видеозаписи, включая 4K со скоростью 120 кадров/с

iPhone 16 Про Макс поднимает планку качества мобильного видео. Главное нововведение — поддержка записи 4K-роликов с частотой 120 кадров в секунду. Это позволяет реализовать креативные сценарии съемки, такие как эффектное замедленное воспроизведение или кинематографические сцены. Причем отснятый материал можно редактировать прямо на смартфоне без необходимости переносить его на компьютер.

Инновационная кнопка Camera Control для управления съемкой

Еще одна уникальная особенность смартфона — аппаратная кнопка Camera Control. С ее помощью можно:

быстро запускать камеру;

начинать запись видео или делать фото;

регулировать экспозицию и глубину резкости;

переключаться между фотостилями.

Такого набора возможностей нет ни у одного другого смартфона Apple, при этом цена iPhone 16 Pro Max не изменилась.

Новый флагман Apple реализует немало привлекательных улучшений — от огромного дисплея и усовершенствованных камер до длительной автономности и передовых функций ИИ. Несмотря на то, что далеко не всем владельцам 15 Pro Max стоит торопиться с апгрейдом, энтузиасты и создатели мобильного контента наверняка оценят возможности новинки и захотят купить Айфон 16 Про Макс.