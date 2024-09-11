Путін хоче прилетіти до Туреччини у супроводі російських винищувачів – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін хоче прилетіти до Туреччини у супроводі російських винищувачів. Таку умову РФ висунула турецькій владі, пише Middle East Eye з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з перебігом перемовин, повідомляє Ліга.net.

Путін не був у Туреччині з офіційним візитом із 2020 року. Співрозмовники серед чиновників називали різні причини, серед яких вибори у РФ та "небажання відвідувати країни, які не входили до СРСР" після 2022 року.

Однак неназвані співрозмовники Middle East Eye, "знайомі з російським мисленням", повідомляють, що РФ висунула Туреччині умову. Російський диктатор хоче, щоб його літак на зустріч із Реджепом Тайїпом Ердоганом супроводжували російські винищувачі.

"Можливо, він стурбований здатністю України збивати літаки на маршруті польоту" , – кажуть співрозмовники.

Два колишні посли Туреччини повідомили Middle East Eye, що прохання російської сторони вкрай незвичне. І влада країни навряд чи піде на те, щоб відключити системи ППО НАТО задля візиту Путіна.

"Турецький уряд може як жест скерувати винищувачі для супроводження глав іноземних держав. Проте я не можу пригадати жодного візиту, під час якого глави іноземних держав хотіли б привезти з собою винищувачі своєї країни" , – заявив один із колишніх послів.

Турецька та російська сторони обговорювали візит Путіна до Анкари у перший тиждень жовтня. Але, за словами анонімних інформаторів, прохання про винищувачів робить його малоймовірним.

Ця вимога не єдина. Як пише Middle East Eye, у Кремлі заявили, що три найбільші готельні комплекси в Анкарі — Hilton, Sheraton і JW Marriott — належать американським компаніям. І перебування там нібито небезпечне для російського диктатора.

Як стверджує видання, Анкара може розмістити Путіна в урядовому домі. Але це "вкрай незвичайний протокол" і таке не відбувалося останнім часом.

Співрозмовники також повідомляють, що через членство в НАТО влада РФ вважає цю країну небезпечною. Не виключають замаху на Путіна чи його оточення. У МЗС Туреччини та російських відомствах відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

Перед цим Путін мав летіти до Туреччини 12 лютого 2024 року, але візит несподівано перенесли. Причинами назвали "внутрішні проблеми", а також вибори.