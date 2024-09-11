Путин хочет прилететь в Турцию в сопровождении российских истребителей – СМИ

Российский диктатор Владимир Путин хочет прилететь в Турцию в сопровождении российских истребителей. Такое условие РФ выдвинула турецким властям, пишет Middle East Eye со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ходом переговоров, сообщает Лига.net.

Путин не был в Турции с официальным визитом с 2020 года. Собеседники среди чиновников называли разные причины, среди которых выборы в РФ и "нежелание посещать страны, не входившие в СССР" после 2022 года.

Однако неназванные собеседники Middle East Eye, "знакомые с российским мышлением", сообщают, что РФ выдвинула Турции условие. Российский диктатор хочет, чтобы его самолет на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом сопровождали российские истребители.

"Возможно, он обеспокоен способностью Украины сбивать самолеты на маршруте полета" , — говорят собеседники.

Два бывших посла Турции сообщили Middle East Eye, что просьба российской стороны крайне необычная. И власти страны вряд ли пойдут на то, чтобы отключить системы ПВО НАТО ради визита Путина.

"Турецкое правительство может в качестве жеста направить истребители для сопровождения глав иностранных государств. Тем не менее я не могу припомнить ни одного визита, во время которого главы иностранных государств хотели бы привезти с собой истребители своей страны" , — заявил один из бывших послов.

Турецкая и российская стороны обсуждали визит Путина в Анкару в первую неделю октября. Но, по словам анонимных информаторов, просьба об истребителях делает его маловероятным.

Это требование не единственное. Как пишет Middle East Eye, в Кремле заявили, что три наиболее крупных гостиничных комплекса в Анкаре — Hilton, Sheraton и JW Marriott — принадлежат американским компаниям. И прибывание там якобы небезопасно для российского диктатора.

Как утверждает издание, Анкара может разместить Путина в правительственном доме. Но это "крайне необычный протокол" и подобное не происходило в последнее время.

Собеседники также сообщают, что из-за членства в НАТО власти РФ считают эту страну небезопасной. Не исключают покушения на Путина или его окружение. В МИД Турции и российских ведомствах отказались официально комментировать эту информацию.

Перед этим Путин должен был лететь в Турцию 12 февраля 2024 года, но визит неожиданно перенесли. Причинами назвали "внутренние проблемы", а также предстоящие выборы.