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Палестина вперше на Генасамблеї ООН, але без права голосу

Палестина вперше на Генасамблеї ООН, але без права голосу
Фото: Makbula Nassar

Відкриття 79-ої сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй супроводжувалося історичною подією: вперше Палестина отримала право сидіти серед держав-членів ООН, повідомляє Лівий берег.

Як пише сайт Організації, представник Палестини отримав можливість брати участь у роботі Генасамблеї, але це не означає надання членства та не дає йому права голосу чи висування своїх кандидатів на посади в органи ООН. 

Чимало дипломатів зустріли оплесками момент, коли посол Палестини в ООН сів на відведене для країни місце. 

Україна визнає суверенітет Палестини та має з нею дипломатичні зв'язки.

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