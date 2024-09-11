Палестина вперше на Генасамблеї ООН, але без права голосу

Відкриття 79-ої сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй супроводжувалося історичною подією: вперше Палестина отримала право сидіти серед держав-членів ООН, повідомляє Лівий берег.

Як пише сайт Організації, представник Палестини отримав можливість брати участь у роботі Генасамблеї, але це не означає надання членства та не дає йому права голосу чи висування своїх кандидатів на посади в органи ООН.

Чимало дипломатів зустріли оплесками момент, коли посол Палестини в ООН сів на відведене для країни місце.

Україна визнає суверенітет Палестини та має з нею дипломатичні зв'язки.