Палестина впервые на Генассамблее ООН, но без права голоса

Открытие 79 сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций сопровождалось историческим событием: впервые Палестина получила право сидеть среди государств-членов ООН, сообщает Левый берег.

Представитель Палестины получил возможность участвовать в работе Генассамблеи, но это не означает предоставления членства и не дает ему права голоса или выдвижения своих кандидатов на должности в органы ООН.

Многие дипломаты встретили аплодисментами момент, когда посол Палестины в ООН сел на отведенное для страны место.

Украина признает суверенитет Палестины и имеет дипломатические связи.