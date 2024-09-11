Шольц закликав шукати можливості для "справедливого миру" в Україні

Німеччина продовжить підтримувати Україну в її боротьбі з агресором, але водночас закликає шукати шляхи політичного завершення війни справедливим миром. Про це канцлер ФРН Олаф Шольц заявив у Бундестазі в середу під час дебатів, присвячених бюджету країни на наступний рік, повідомляє Укрінформ.

"Це правильно, що ми підтримуємо Україну так довго, як це потрібно, і ми будемо це робити" , - підкреслив політик.

Він зазначив, що Німеччина продовжить це робити за рахунок власних коштів, а також за допомогою кредиту на 50 млрд доларів, що його погодили країни G7 влітку цього року. З цими грошима Україна зможе зробити те, що необхідно для її оборони, додав канцлер.

"І одночасно ми будемо все робити для того, щоби стало можливим досягти миру, справедливого миру, не миру під диктатом, не капітуляції, а такого, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України як країни, на яку напали" , - заявив глава уряду.

Він зауважив, що для цього багато зроблено, зокрема, проведено низку конференції і зрештою саміт миру в Швейцарії

"І тепер настав момент, настав час, коли ми маємо подивитися, які є можливості. І це правильно, коли український президент каже: ми потребуємо наступної мирної конференції, на якій за столом буде сидіти й Росія. І це завдання, з яким ми маємо наразі впоратися" , - підкреслив Шольц.

Він назвав жахливим те, що 300-400 тисяч власне російських солдатів загинули або отримали важкі поранення тільки задля того, щоб колись у підручниках історії було написано, що їх очільник збільшив територію Росії на пару квадратних кілометрів.

Канцлер визнав також, що праві популісти мають підтримку чималої частини населення ФРН не в останню чергу тому, що ці люди не поділяють думку про необхідність підтримки України, і на це не можна закривати очі.