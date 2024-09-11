Шольц призвал искать возможности для "справедливого мира" в Украине

Германия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором, но вместе с тем призывает искать пути политического завершения войны справедливым миром. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в Бундестаге в среду в ходе дебатов, посвященных бюджету страны на следующий год, сообщает Укринформ.

"Это правильно, что мы поддерживаем Украину так долго, как это нужно, и мы будем это делать" , – подчеркнул политик.

Он отметил, что Германия продолжит это делать за счет собственных средств, а также с помощью кредита на 50 млрд долларов, согласованного странами G7 летом этого года. С этими деньгами Украина сможет сделать то, что нужно для ее обороны, добавил канцлер.

"И одновременно мы будем все делать для того, чтобы стало возможным достичь мира, справедливого мира, не мира под диктатом, не капитуляции, а уважающего суверенитет и территориальную целостность Украины как страны, на которую напали" , - заявил глава правительства.

Он отметил, что для этого много сделано, в частности, проведен ряд конференции и, наконец, саммит мира в Швейцарии

"И теперь настал момент, настало время, когда мы должны посмотреть, какие есть возможности. И это правильно, когда украинский президент говорит: мы нуждаемся в следующей мирной конференции, на которой за столом будет сидеть и Россия. И это задача, с которой мы имеем сейчас справиться" , - подчеркнул Шольц.

Он назвал ужасным то, что 300-400 тысяч российских солдат погибли или получили тяжелые ранения только для того, чтобы когда-то в учебниках истории было написано, что их глава увеличил территорию России на пару квадратных километров.

Канцлер признал также, что правые популисты поддерживают немалую часть населения ФРГ не в последнюю очередь потому, что эти люди не разделяют мнение о необходимости поддержки Украины, и на это нельзя закрывать глаза.