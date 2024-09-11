Окупанти заявили про атаку дронів по Маріуполю: є влучення
Російські військові заявили про атаку безпілотників у ніч на середу, 11 вересня, у тимчасово захопленому Маріупольському району Донецької області, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
За його словами, "прильот" зафіксовано по складу з боєприпасами військ РФ неподалік колишнього магазину "Скорпіон" та автозаправної станції у селі Мелекіне.
"Зафіксовано також влучання в дві бази відпочинку окупантів. Зараз вивозять мертвих та поранених російських військових. Кількість "виведених з ладу" росіян, за даними наших джерел, сягнула за 20", — наголосив Андрющенко.
Жителі Маріуполя повідомляли про роботу протиповітряної оборони та звуки вибухів у Центральному, Мангуському, Приморському та Кальміуському районах.