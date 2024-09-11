Оккупанты заявили об атаке дронов по Мариуполю: есть попадания

Российские военные заявили об атаке беспилотников в ночь на среду, 11 сентября, во временно захваченном Мариупольском районе Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, "прилет" зафиксирован по составу с боеприпасами войск РФ недалеко от бывшего магазина "Скорпион" и автозаправочной станции в селе Мелекино.

"Зафиксировано также попадание в две базы отдыха окупантов. Сейчас вывозят мертвых и раненых российских военных. Количество "выведенных из строя" россиян, по данным наших источников, достигло 20" , — подчеркнул Андрющенко.

Жители Мариуполя сообщали о работе противовоздушной обороны и звуках взрывов в Центральном, Мангусском, Приморском и Кальмиусском районах.