Прем’єр Хорватії приїхав до Києва та зустрівся із Зеленським

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у середу прибув до Києва з неоголошеним візитом, повідомляє Європейська правда.

У Києві Пленкович зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським перед пам'ятником геноциду кримських татар.

Пленкович має зустрітися також з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іншими українськими посадовцями.

Міністр науки та освіти Радован Фукс, міністр адміністрації, юстиції та цифрової трансформації Дамір Хабіян та міністр закордонних та європейських справ Гордан Грлич Радман перебувають в Україні разом з Пленковичем.

Разом з делегацією прем'єр-міністр Хорватії візьме участь у засіданні Кримської платформи.

Як повідомляє HRT, окрім політичної підтримки України будуть також конкретні домовленості про допомогу в розмінуванні.

Також у середу до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа та глава уряду Латвії Евіка Сіліня і глава Сенату Чехії.

У середу в Києві очікують також на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.