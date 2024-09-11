Премьер Хорватии приехал в Киев и встретился с Зеленским

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в среду прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает Европейская правда.

В Киеве Пленкович встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед монументом геноцида крымских татар.

Пленкович должен встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и другими украинскими должностными лицами.

Министр науки и образования Радован Фукс, министр администрации, юстиции и цифровой трансформации Дамир Хабиян и министр иностранных и европейских дел Гордан Грлич Радман находятся в Украине вместе с Пленковичем.

Вместе с делегацией премьер-министр Хорватии примет участие в заседании Крымской платформы.

Как сообщает HRT, кроме политической поддержки Украины будут также конкретные договоренности о помощи в разминировании.

Также в среду в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня и глава Сената Чехии.

В среду в Киеве ожидают также визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лемми.