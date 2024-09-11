Кличко: Повноцінний рух синьою гілкою метро відновлять у четвер

У четвер 12 вересня відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки" синьої гілки метро Києва.﻿ Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє Економічна правда.

"Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" завершені" , - повідомив він.

Увесь комплекс робіт тривав 9 місяців.

За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, що примикає до нової ділянки (загальною довжиною понад 50 м). Уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.

"Перегінний тунель між "Деміївською" – "Либідською" знаходиться у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту здійснили всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї" , – зазначив мер.

Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості.