Кличко: Полноценное движение по синей ветке метро восстановят в четверг

В четверг 12 сентября возобновят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает Экономическая правда.

"Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбидская" завершены" , - сообщил он.

Весь комплекс работ продолжался 9 месяцев.

За это время подготовили строительную площадку, перевели более 200 кабельных сетей, в том числе сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и примыкающую к новому участку туннельную оправу (общей длиной более 50 м). Уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.

"Перегонный тоннель между "Демеевской" - "Лыбидской" находится в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта провели все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее" , - отметил мэр.

Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости.