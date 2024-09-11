У Кремлі відреагували на плани України бити вглиб РФ далекобійною зброєю

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков вважає, що рішення про удари вглиб території Росії ракетами ATACMS уже ухвалили, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання РИА Новости.

Пєсков також упевнений, що це рішення зараз "намагаються формалізувати" через ЗМІ.

За словами прессекретаря Путіна, залученість США і країн Європи у війну Росії проти України "має прямий характер, кожен новий крок її підвищує".