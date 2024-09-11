Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков считает, что решение об ударах вглубь территории России ракетами ATACMS уже принято, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание РИА Новости.

Песков также уверен, что это решение сейчас "пытаются формализовать" через СМИ. По словам пресс-секретаря Путина, вовлеченность США и стран Европы в войну Росси против Украины "носит прямой характер, каждый новый шаг ее повышает".