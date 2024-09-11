Екс-заступника голови Волинської ОВА викрили на "схемі"

Колишню заступницю голови Волинської обласної військової адміністрації (ОВА), а також її спільників викрито на незаконному переправленні військовозобовʼязаних через кордон. Загалом вони "допомогли" більше сотні ухилянтів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Що сталось

Згідно з даними слідства, підозрювані організували "схему" ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків. Серед організаторів:

керівники громадських організацій;

фізичні особи-підприємці та інші.

З серпня 2022 по квітень 2023-го підозрювані "допомогли" з незаконним перетином кордону більше 100 військовозобов’язаних, яких видавали за "волонтерів".

"Підозрювані вносили їх дані до системи "Шлях", що надавало змогу чоловікам безперешкодно перетинати кордон. За версією слідства, вартість такої послуги становила близько 5 тисячі доларів з людини, гроші учасникам злочинної організації передавали через посередників", - пише Офіс генпрокурора.

Що загрожує

Колишній заступниці голові ОВА, а також її семи спільникам

повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) нещодавно викрила посадовців Міграційної служби на "схемі" для ухилянтів. Чиновники нелегально виготовляли закордонні паспорти та передавали їх військовозобов'язаним українцям.