Экс-заместителя главы Волынской ОВА разоблачили на "схеме"

Бывшая заместитель главы Волынской областной военной администрации (ОВА), а также ее сообщники разоблачены на незаконной переправке военнообязанных через границу. В целом они "помогли" более сотни уклонистов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Что произошло

Согласно данным следствия, подозреваемые организовали «схему» уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин. Среди организаторов:

руководители общественных организаций;

физические лица-предприниматели и другие.

С августа 2022 по апрель 2023-го подозреваемые "помогли" с незаконным пересечением границы более 100 военнообязанных, которых выдавали за «волонтеров».

"Подозреваемые вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло мужчинам беспрепятственно пересекать границу. По версии следствия, стоимость такой услуги составляла около 5 тысяч долларов с человека, деньги участникам преступной организации передавали через посредников", - пишет Офис генпрокурора.

Что угрожает

Бывшему заместителю главы ОВА, а также ее семи сообщникам

сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная преступной организацией).

Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) недавно разоблачила должностных лиц Миграционной службы на "схеме" для уклонистов. Чиновники нелегально изготовляли загранпаспорта и передавали их военнообязанным украинцам.