Прем'єрка Латвії оголосила про новий пакет допомоги Україні

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня під час візиту до Києва оголосила про черговий пакет військової допомоги, куди увійдуть бронетранспортери. Таку заяву вона зробила під час зустрічі із українським колегою Денисом Шмигалем, повідомляє Лівий берег.

Сторони також обговорили розширення співпраці двох держав в усіх сферах, що стосуються посилення українських військових на полі бою. Зокрема, мова йшла про співпрацю між оборонними компаніями.

Денис Шмигаль підкреслив, що Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО.

Він наголосив, що Латвія допомагає нашій державі не лише в оборонній, а й соціальній та енергетичній сферах: надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень.