Премьер Латвии объявила о новом пакете помощи Украине

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в Киев объявила об очередном пакете военной помощи, куда войдут бронетранспортеры. Такое заявление она сделала на встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщает Левый берег.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества двух государств во всех областях, касающихся усиления украинских военных на поле боя. В частности речь шла о сотрудничестве между оборонными компаниями.

Денис Шмигаль подчеркнул, что Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником по интеграции в ЕС и НАТО.

Он подчеркнул, что Латвия помогает нашему государству не только в оборонной, но и в социальной и энергетической сферах: оказывают помощь энергетическим оборудованием и планируют передать Украине солнечные панели для больниц.