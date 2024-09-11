Республіканці у Конгресі засмучені виступом Трампа на дебатах з Гарріс – ЗМІ

Республіканці в Палаті представників Конгресу США нарікають на виступ кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на перших і, можливо, єдиних дебатах проти суперниці від демократів Камали Гарріс, пише The Hill, повідомляє Дзеркало тижня.

Кілька разів протягом більш ніж 90-хвилинних дебатів Гарріс, схоже, намагалася зачепити Трампа атаками на теми, які торкаються його інтересів, а саме, масштаби натовпу на мітингах республіканця, його багатство й те, що світові лідери “сміються” з нього. Подібна тактика була спрямована на виведення Трампа з рівноваги, й деякі республіканці кажуть, що Гарріс це вдалося.

“Мені просто сумно. Вона точно знала, де вдарити, щоб зачепити його за живе. Просто загалом розчаровує, що він не був більш стриманим, як під час перших дебатів. Шлях став дуже вузьким. Це не дуже добре” , - сказав один із республіканців Палати, який підтримує Трампа.

Другий республіканець Палати представників також на умовах анонімності, заявив, що “багато хто” в партії розчарований тим, що Трамп не зміг дотримуватися своєї позиції протягом дебатів.

За його словами, Гарріс вдало впоралася із завданням “провокувати” Трампа.

“Він має рацію щодо політики, але не зміг дотримуватися своєї позиції. Багато хто розчарований тим, що він не зміг зосередитися або завдати удару. Не впевнений, що багато що зміниться, але це був не найкращий виступ" , - сказав законодавець.

“Поки що багато втрачених можливостей. Це не катастрофічно, але й не добре” , - сказав третій республіканець.

Четвертий республіканець Палати представників виступив проти ABC News і Гарріс, критикуючи модераторів за те, що вони не перевіряли правдивість заяв кандидата від демократів, а зосередилися лише на Трампі. Але законодавець також визнав, що Трамп постраждав від “втрачених можливостей”.

“Важкий початок. Модератори могли б бути кращими” , - сказав п'ятий республіканець.

Шостий республіканець сказав The Hill, що він не зміг подивитися дебати, але також надав тривожний відгук.

“Я не дивився їх, але я не чув нічого хорошого” , - сказав законодавець.

Демократи в Палаті представників, тим часом, охоче вихваляють Гарріс, насолоджуючись тим, що вони назвали позитивним результатом.

Дебати у вівторок, 10 вересня, стали ключовим моментом у виборчому циклі 2024 року, оскільки Трамп і Гарріс уперше зустрілися особисто, і це був перший прямий “словесний поєдинок” між двома кандидатами. Спроби Гарріс зачепити свого суперника за живе під час дебатів стали одними з найбільш яскравих моментів заходу.

Трамп, зі свого боку, заявив, що він показав сильний виступ. Республіканський кандидат також розкритикував модераторів ABC, які, на його думку, грали на користь Гарріс, заявивши, що “там було троє проти одного”. Низка його прихильників на Капітолійському пагорбі підтримали таку думку.

Але, як знак потенційного занепокоєння, Трамп також з'явився в пресцентрі після дебатів, щоб донести до журналістів той самий позитивний меседж, а це незвичний крок. І республіканець поки не погодився на повторні дебати, які запропонувала команда Гарріс.