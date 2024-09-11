Республиканцы в Конгрессе расстроены выступлением Трампа на дебатах с Харрис – СМИ

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США сетуют на выступление кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа на первых и, возможно, единственных дебатах против соперницы от демократов Камалы Харрис, пишет The Hill, сообщает Зеркало недели.

Несколько раз в течение более чем 90-минутных дебатов Харрис, похоже, пыталась задеть Трампа атаками на темы, которые затрагивают его интересы, а именно, масштабы толпы на митингах республиканца, его богатство и то, что мировые лидеры "смеются" над ним. Подобная тактика была направлена на выведение Трампа из равновесия, и некоторые республиканцы говорят, что Харрис это удалось.

“Мне просто грустно. Она точно знала, где ударить, чтобы задеть его за живое. Просто в общем разочаровывает, что он не был сдержаннее, чем во время первых дебатов. Путь стал очень узким. Это не очень хорошо” , - сказал один из республиканцев Палаты, поддерживающий Трампа.

Второй республиканец Палаты представителей также на условиях анонимности заявил, что "многие" в партии разочарованы тем, что Трамп не смог придерживаться своей позиции в течение дебатов.

По его словам, Харрис удачно справилась с задачей "провоцировать" Трампа.

“Он прав относительно политики, но не смог придерживаться своей позиции. Многие разочарованы тем, что он не смог сосредоточиться или нанести удар. Не уверен, что многое изменится, но это было не самое лучшее выступление" , - сказал законодатель.

“Пока много упущенных возможностей. Это не катастрофично, но и не хорошо” , – сказал третий республиканец.

Четвертый республиканец Палаты представителей выступил против ABC News и Харрис, критикуя модераторов за то, что они не проверяли правдивость заявлений кандидата от демократов, а сосредоточились только на Трампе. Но законодатель также признал, что Трамп пострадал от "упущенных возможностей".

“Трудное начало. Модераторы могли бы быть лучше” , - сказал пятый республиканец.

Шестой республиканец сказал The Hill, что он не смог посмотреть дебаты, но также предоставил тревожный отзыв.

"Я не смотрел их, но я не слышал ничего хорошего" , - сказал законодатель.

Демократы в Палате представителей тем временем охотно хвалят Харрис, наслаждаясь тем, что они назвали положительным результатом.

Дебаты во вторник, 10 сентября, стали ключевым моментом в избирательном цикле 2024 года, поскольку Трамп и Харрис впервые встретились лично, и это был первый прямой "словесный поединок" между двумя кандидатами. Попытки Харрис задеть своего соперника за живое во время дебатов стали одними из самых ярких моментов мероприятия.

Трамп, со своей стороны, заявил, что он показал сильное выступление. Республиканский кандидат также раскритиковал модераторов ABC, которые, по его мнению, играли в пользу Харрис, заявив, что "там было трое против одного". Ряд его приверженцев на Капитолийском холме поддержали такое мнение.

Но, как знак потенциальной обеспокоенности, Трамп также появился в пресс-центре после дебатов, чтобы донести до журналистов тот самый "положительный месседж", а это необычный шаг. И республиканец пока не согласился на повторные дебаты, предложенные командой Харрис.