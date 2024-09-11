Польський Сейм засудив викрадення Росією українських дітей на окупованих територіях

Нижня палата польського парламенту (Сейм) у середу прийняла резолюцію, якою засудила викрадення українських дітей Росією, повідомляє Укрінформ.

Резолюцію "У справі засудження викрадення українських дітей" символічними оплесками стоячи підтримали усі депутати Сейму, які були присутні у сесійній залі.

"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації" , - йдеться в резолюції.

Як підкреслюється в документі, дії Росії та її колаборант Білорусі є "ганебним замахом на українську ідентичність", вони порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дітей, яку ініціювала Польща.

Сейм виступив рішуче проти порушення міжнародних норм, що здійснюється системними діями російської влади, зокрема президентськими указами, які спрощують усиновлення українських дітей, позбавлення батьківських прав, а також наданні українським дітям російського громадянства.

"Ми вважаємо своїм обов’язком захищати права, закріплені в Конвенції, включаючи право дитини знати своїх батьків і перебувати під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, включаючи громадянство, своє прізвище та родинні звʼязки" , – йдеться у резолюції польських депутатів.

Як наголошується, про злочинний характер цих дій свідчить виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року ордер на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Сейм Республіки Польща очікує від міжнародної спільноти виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу" , - йдеться в резолюції.

Як наголошується в резолюції, Польща від початку російської агресії проти України є на боці жертв, зокрема найбільш беззахисних – дітей. Польща підтримує майже півмільйона неповнолітніх українських біженців, які перебувають на території Польщі.

"Ми також боремося за права українських дітей на міжнародній арені, в тому числі беручи участь у роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Закликаємо міжнародну спільноту взяти участь у цій та інших ініціативах, спрямованих на повернення українських дітей до рідних домівок" , – йдеться у резолюції.

Сейм РП також закликав "якнайшвидше припинити практику незаконних викрадень і забезпечити повернення українських дітей на батьківщину та до законних опікунів".