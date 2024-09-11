Польский Сейм осудил похищение Россией украинских детей на оккупированных территориях

Нижняя палата польского парламента (Сейм) в среду приняла резолюцию, осудившую похищение украинских детей Россией, сообщает Укринформ.

Резолюцию "По делу осуждения похищения украинских детей" символическими аплодисментами стоя поддержали все депутаты Сейма, присутствовавшие в сессионном зале.

"Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей в целях их незаконного усыновления и русификации" , - говорится в резолюции.

Как подчеркивается в документе, действия России и ее коллаборант Беларуси являются "позорным покушением на украинскую идентичность", они нарушают Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказание за него, а также Конвенцию ООН о правах детей, инициированную Польшей.

Сейм выступил решительно против нарушения международных норм, осуществляемых системными действиями российских властей, в частности президентскими указами, упрощающими усыновление украинских детей, лишением родительских прав, а также предоставлением украинским детям российского гражданства.

"Мы считаем своим долгом защищать права, закрепленные в Конвенции, включая право ребенка знать своих родителей и находиться под их опекой, а также право сохранять свою идентичность, включая гражданство, свою фамилию и родственные связи" , – говорится в резолюции польских депутатов.

Как отмечается, о преступном характере этих действий свидетельствует изданный Международным уголовным судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Сейм Республики Польша ожидает от международного сообщества выполнения этого решения и принятия мер по наказанию виновных в военных преступлениях, совершенных против украинского народа" , - говорится в резолюции. ﻿

Как отмечается в резолюции, Польша с начала российской агрессии против Украины находится на стороне жертв, в том числе наиболее беззащитных – детей. Польша поддерживает около полумиллиона несовершеннолетних украинских беженцев, находящихся на территории Польши.

"Мы также боремся за права украинских детей на международной арене, в том числе участвуя в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей. Призываем международное сообщество принять участие в этой и других инициативах, направленных на возвращение украинских детей в родные дома" , – говорится в резолюции.

Сейм РП также призвал "быстрее прекратить практику незаконных похищений и обеспечить возвращение украинских детей на родину и законных опекунов".