Президент Литви: Не можна звикати до порушень прав людини в Криму

Президент Литви Гітанас Науседа на саміті Кримської платформи закликав не звикати до системних порушень Росією прав людини в окупованому Криму, повідомляє Європейська правда.

Литовський президент нагадав, що агресія РФ проти України почалася понад 10 років тому саме із Криму.

"І там її правління терором також має скінчитися. На 4-му саміті Кримської платформи я наголосив, що ми не можемо допустити, аби масштабні порушення прав людини стали "новою нормальністю". Справедливість відновиться лише з перемогою України" , – заявив Гітанас Науседа.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган наголосив, що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

Нагадаємо, 11 вересня для участі у саміті Кримської платформи до Києва особисто прибули багато іноземних лідерів. Окрім президента Литви, це також прем’єрка Латвії, держсекретар США і глава МЗС Британії, прем’єр Хорватії, очільник Сенату Чехії.