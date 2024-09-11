Президент Литвы: Нельзя привыкать к нарушениям прав человека в Крыму

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите Крымской платформы призвал не привыкать к системным нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму, сообщает Европейская правда.

Литовский президент напомнил, что агрессия РФ против Украины началась более 10 лет назад именно с Крыма.

"И там ее правление террором также должно закончиться. На 4-м саммите Крымской платформы я подчеркнул, что мы не можем допустить, чтобы масштабные нарушения прав человека стали "новой нормальностью". Справедливость восстановится только с победой Украины" , – заявил Гитанас Науседа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.

Напомним, 11 сентября для участия в саммите Крымской платформы в Киев лично прибыли многие иностранные лидеры. Кроме президента Литвы, это также премьер Латвии, госсекретарь США и глава МИД Великобритании, премьер-министр Хорватии и спикер Сената Чехии.