Україна вдвічі збільшила вантажообіг портів у серпні до 7 млн тонн

Вантажообіг українських портів становив 7 млн ​​тонн у серпні, що більш ніж удвічі вище за показник серпня минулого року (3,3 млн тонн). Про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України, повідомляє ЛігаБізнес.

На рівні 7 млн тонн вантажообіг портів тримається третій місяць поспіль.

Лідери вантажообігу в серпні — зернові та рудні вантажі: 4 млн тонн і 1,2 млн тонн відповідно.

Вантажообіг портів українського морського коридору становив 5,9 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн — продукція українських аграріїв.

Загалом за січень-серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн ​​тонн вантажів (проти 37,7 млн ​​тонн у 2023 році).

Оброблено 7769 суден із початку року. За весь 2023 рік – 9732 судна.