Україна вдвічі збільшила вантажообіг портів у серпні до 7 млн тонн
Вантажообіг українських портів становив 7 млн тонн у серпні, що більш ніж удвічі вище за показник серпня минулого року (3,3 млн тонн). Про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України, повідомляє ЛігаБізнес.
На рівні 7 млн тонн вантажообіг портів тримається третій місяць поспіль.
Лідери вантажообігу в серпні — зернові та рудні вантажі: 4 млн тонн і 1,2 млн тонн відповідно.
Вантажообіг портів українського морського коридору становив 5,9 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн — продукція українських аграріїв.
Загалом за січень-серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн тонн вантажів (проти 37,7 млн тонн у 2023 році).
Оброблено 7769 суден із початку року. За весь 2023 рік – 9732 судна.