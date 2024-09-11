Украина вдвое увеличила грузооборот портов в августе до 7 млн тонн

Грузооборот украинских портов составил 7 млн тонн в августе, что более чем в два раза выше показателя августа прошлого года (3,3 млн тонн). Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, сообщает Лига.Бизнес.

На уровне 7 млн тонн грузооборот портов держится третий месяц подряд.

Лидеры грузооборота в августе — зерновые и рудные грузы: 4 млн тонн и 1,2 млн тонн соответственно.

Грузооборот портов украинского морского коридора составил 5,9 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн — продукция украинских аграриев.

В целом за январь–август 2024 года порты Украины обработали почти 67 млн ​​тонн грузов (по сравнению с 37,7 млн ​​тонн в 2023 году).

Обработано 7769 судов с начала года. За весь 2023 год – 9732 судов.