Зеленський: Війська РФ скоїли щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів

Російські військові скоїли в Україні 137 тисяч воєнних злочинів, сказав президент України Володимир Зеленський на конференції United for Justice (Об’єднані заради справедливості), що цього разу присвячена обстрілам цивільної інфраструктури, повідомляє Радіо Свобода.

"Станом на сьогодні є щонайменше 137 000 причин, щоб ми продовжували цю роботу і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на даний момент. Злочинів проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей і злочинів проти України і українців 137 тисяч і це означає, що вироків має бути не менше" , — сказав президент у вітальній промові.

Зеленський не уточнив, чи це кількість злочинів від початку війни 2014 року, чи від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Але у грудні 2023 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 102 тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими військовими.

Він також, в контексті боротьби за справедливість, згадав про прецедент порушення Римського статуту владою Монголії, коли президент Росії Володимир Путін приїхав туди із візитом. Зважаючи на Римський статут, який ратифікувала Монголія, вони мали б арештувати російського президента.

"Світ має безліч конвенцій, має тисячі сторінок декларацій, працює Римський статут для, до речі, понад сотні країн світу. Повинен працювати Римський статут, але нещодавно знайшлося виключення в Монголії для Путіна і це відповідальність не просто чиясь окремо, це відповідальність всього світу – зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються.

Система права має і мусить працювати так, щоб Римський статут і зокрема ордер міжнародного кримінального суду, який був виданий стосовно головного російського злочинця реально обмежували його і вже забезпечували його ізоляцію" , — додав лідер України.

Зеленський також наголосив, що є ще достатньо країн, які досі не ратифікували Римський статут, але для України та для демократичного світу загалом це важливо і має бути реалізовано, щоб панувала справедливість, а не безкарність.

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