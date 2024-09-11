Зеленский: Войска РФ совершили не менее 137 тысяч военных преступлений

Российские военные совершили в Украине 137 тысяч военных преступлений, сказал президент Украины Владимир Зеленский на конференции United for Justice (Объединенные ради справедливости), которая в этот раз посвящена обстрелам гражданской инфраструктуры, сообщает Радио Свобода.

"По состоянию на сегодняшний день есть по меньшей мере 137 000 причин, чтобы мы продолжали эту работу и чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч – именно столько военных преступлений совершено Россией на данный момент. Преступлений против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей и преступлений против Украины и украинцев 137 тысяч, и это означает, что приговоров должно быть не меньше" , — сказал президент в приветственной речи.

Зеленский не уточнил, это количество преступлений с начала войны 2014 года, или с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Но в декабре 2023 года министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано более 102 тысяч военных преступлений, совершенных российскими военными.

Он также, в контексте борьбы за справедливость, упомянул о прецеденте нарушения Римского устава властями Монголии, когда президент России Владимир Путин приехал туда с визитом. Учитывая Римский устав, который ратифицировала Монголия, они должны были арестовать российского президента.

"Мир имеет множество конвенций, имеет тысячи страниц деклараций, работает Римский устав для, кстати, более ста стран мира. Должен работать Римский устав, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина и это ответственность не просто чья-то отдельно, это ответственность всего мира - остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются.

Система права должна и должна работать так, чтобы Римский статут и в частности ордер международного уголовного суда, который был выдан в отношении главного российского преступника реально ограничивали его и уже обеспечивали его изоляцию" , – добавил лидер Украины.

Зеленский также подчеркнул, что есть еще достаточно стран, которые до сих пор не ратифицировали Римский устав, но для Украины и для демократического мира это важно и должно быть реализовано, чтобы царила справедливость, а не безнаказанность.

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