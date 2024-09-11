У ЄС заявили про готовність збільшити постачання електроенергії в Україну

У Єврокомісії працюють над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Підтримку необхідно активізувати із наближенням складної зими, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Єврокомісії .

"Ми працюємо з ENTSO-E над збільшенням максимальної потужності експорту електроенергії до України" , - сказала вона.

За її словами, через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії.

"Люди будуть у холоді та темряві найближчими місяцями, якщо ми не посилимо нашу підтримку" , - повідомила єврокомісар.

Сімсон заявила, що ЄС вже надав велику підтримку, зосередившись на ремонті, розподілі генераторів та збільшенні імпорту електроенергії з ЄС.

Через Фонд підтримки енергетики України Енергетична спільнота, Єврокомісія, держави-члени та інші донори мобілізували близько 510 млн євро на ремонт пошкоджених установок, децентралізоване виробництво газу та відновлюваної енергії, а також на резервне електропостачання цивільної інфраструктури.

"Всі ці зусилля необхідно активізувати з наближенням зими, щоб уникнути найгіршого" , - додала вона.

Як повідомлялось, рішення про збільшення ліміту для імпорту електроенергії з ЄС очікується у вересні. Україна хоче досягти збільшення ліміту мінімум до 2,2 ГВт за чинного ліміту імпорту обсягом 1,7 ГВт.