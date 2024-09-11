В ЕС заявили о готовности увеличить поставки электроэнергии в Украину

В Еврокомиссии работают над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину. Поддержку необходимо активизировать с приближением сложной зимы, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает сайт Еврокомиссии.

"Мы работаем с ENTSO-E над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии в Украину" , - сказала она.

По ее словам, из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии.

"Люди будут находиться в холоде и темноте в ближайшие месяцы, если мы не усилим нашу поддержку" , - сообщила еврокомиссар.

Симсон заявила, что ЕС уже оказал большую поддержку, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии из ЕС.

Через Фонд поддержки энергетики Украины Энергетического сообщество, Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии, а также на резервное электроснабжение гражданской инфраструктуры.

"Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы, чтобы избежать худшего" , - добавила она.

Как сообщалось, решение об увеличении лимита для импорта электроэнергии из ЕС ожидается в сентябре. Украина хочет достичь увеличения лимита минимум до 2,2 ГВт при действующем лимите импорта объемом 1,7 ГВт.