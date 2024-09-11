Міноборони презентувало IТ-систему для управління забезпеченням ЗСУ

Державний оператор тилу (ДОТ) презентував DOT-Chain – ІТ-систему для управління забезпеченням ЗСУ, яка в чотири рази прискорить процес оплати постачальникам за продукти харчування для війська, повідомляє Укрінформ.

"Інноваційна IT-система DOT-Chain відкриває нову еру в управлінні ресурсами Збройних сил України, роблячи процеси більш прозорими, швидкими і ефективними. Це революційний крок, який мінімізує і людські помилки, спрощує документообіг і забезпечує своєчасні виплати постачальникам" , - заявив міністр оборони Рустем Умєров на презентації.

За його словами, DOT-Chain знаменує зміну підходів у питанні забезпечення військових.

"Кілька кліків замість тисяч паперових документів – це значна економія часу, що дозволяє армії оперативніше реагувати на нові виклики" , - зазначив міністр.

Він підкреслив особливу важливість підтримки постачальників. Система забезпечує прямий зв'язок між ДОТ і військовими, що гарантує безперебійний і безпечний ланцюг постачання, зазначив Умєров.

Своєю чергою ІТ-радниця ДОТ Альона Жужа зауважила, що функціонал DOT-Chain зараз поширюється на харчування. ІТ-команда ДОТ оцифрувала весь процес забезпечення – від подання заявок на продукти до оформлення видаткових накладних та актів. У майбутньому система може швидко масштабуватися для покриття інших категорій товарів.

Тож замість опрацювання 30 тисяч паперів щотижня військовим тепер потрібно зробити лише кілька кліків у системі. Процес оплати за товари тепер буде в чотири рази швидшим. Крім того, відомості з системи використовує і Міністерство оборони. Це дає змогу коригувати потреби військових відповідно до даних, які агрегує DOT-Chain: кількість заявок, інформація про постачання та обсяги, які прийняли чи не прийняли на баланс військові частини.

Представниця ДОТ запевнила, що нова система повністю контролюється державою і є абсолютно безпечною.

"Якщо ми говоримо про контроль, то система повністю контролюється державою, вона у власності Міноборони, а розпорядником системи є Державний оператор тилу" , - зазначила Жужа.

Державний оператор тилу (ДОТ) – закупівельна агенція при Міністерстві оборони України, що забезпечує тилові потреби ЗСУ: харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали.