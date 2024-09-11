Минобороны представило IТ-систему для управления обеспечением ВСУ

Государственный оператор тыла (ГОТ) представил DOT-Chain – IТ-систему для управления обеспечением ВСУ, которая в четыре раза ускорит процесс оплаты поставщикам за продукты питания для войска, сообщает Укринформ.

"Инновационная IT-система DOT-Chain открывает новую эру в управлении ресурсами Вооруженных сил Украины, делая процессы более прозрачными, быстрыми и эффективными. Это революционный шаг, минимизирующий и человеческие ошибки, упрощающий документооборот и обеспечивающий своевременные выплаты поставщикам" , - сказал министр обороны Рустем Умеров на презентации.

По его словам, DOT-Chain знаменует изменение подходов по вопросу обеспечения военных.

"Несколько кликов вместо тысяч бумажных документов – это значительная экономия времени, что позволяет армии более оперативно реагировать на новые вызовы", - отметил министр.

Он подчеркнул особую важность поддержки поставщиков. Система обеспечивает прямую связь между ДОТ и военными, что гарантирует бесперебойную и безопасную цепь снабжения, отметил Умеров.

В свою очередь IТ-советница ГОТ Алена Жужа заметила, что функционал DOT-Chain сейчас распространяется на питание. IТ-команда ГОТ оцифровала весь процесс обеспечения – от подачи заявок на продукты до оформления расходных накладных и актов. В будущем система может быстро масштабироваться для покрытия других категорий товаров.

Поэтому вместо обработки 30 тысяч бумаг еженедельно военным теперь нужно сделать всего несколько кликов в системе. Процесс оплаты за товары теперь будет в четыре раза быстрее. Кроме того, сведения из системы используют и Министерство обороны. Это позволяет корректировать потребности военных в соответствии с данными, агрегируемыми DOT-Chain: количество заявок, информация о поставках и объемы, которые приняли или не приняли на баланс воинские части.

Представительница ГОТ заверила, что новая система полностью контролируется государством и абсолютно безопасна.

"Если мы говорим о контроле, то система полностью контролируется государством, она находится в собственности Минобороны, а распорядителем системы является Государственный оператор тыла" , - отметила Жужа.

Государственный оператор тыла (ДОТ) – закупочное агентство при Министерстве обороны Украины, которое обеспечивает тыловые потребности ВСУ: питание, вещевое имущество, горюче-смазочные материалы.