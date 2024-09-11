Забруднення в річці Десна, у Чернігові найгірші проби - Міндовкілля

Станом на сьогодні, 11 вересня, забруднення по річки Десна просунулось до села Ладинка Чернігівської області. Найгірші проби біля та в Чернігові. ﻿З посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"При візуальному огляді (річки Десна, - ред.) забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. Запах зменшується порівняно з річкою Сейм, на воді спостерігається загибла риба, яка піднімається з дна річки. Нижче по течії – ознаки забруднення не фіксуються" , - пише Міндовкілля.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру забруднення може досягти Київську область 14-16 вересня. Водночас рух забруднення сповільнився, як й його концентрація у руслі річки Десна.

Зокрема, станом на 11 вересня, зафіксовано покращення якості води у Сеймі у Чернігівській області.

﻿"Найгірші значення основних показників забруднення на річці Десна фіксуються у пунктах селі Боромики та місті Чернігів" , - додає Міндовкілля.

Тим часом у Сумській області також зберігається тенденція покращення якості води у річці Сейм.