Загрязнение в реке Десна, в Чернигове самые плохие пробы - Минсреды

По состоянию на сегодня, 11 сентября, загрязнение по реке Десна продвинулось до села Ладинка Черниговской области. Худшие пробы возле и в Чернигове. ﻿Со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"При визуальном осмотре (реки Десна, - ред.) загрязнение фиксируется точечно и не имеет однородного характера. Запах уменьшается по сравнению с рекой Сейм, на воде наблюдается погибшая рыба, которая поднимается со дна реки. Ниже по течению - признаки загрязнения не фиксируются" , - пишет Минприроды.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра загрязнение может достичь Киевскую область 14-16 сентября. В то же время движение загрязнения замедлилось, как и его концентрация в русле реки Десна.

В частности, по состоянию на 11 сентября, зафиксировано улучшение качества воды в Сейме в Черниговской области.

"Худшие значения основных показателей загрязнения на реке Десна фиксируются в пунктах село Боромики и город Чернигов" , - добавляет Минприроды.

Между тем в Сумской области также сохраняется тенденция улучшения качества воды в реке Сейм.