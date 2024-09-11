В Ірані зробили заяву після введення санкцій США за постачання ракет Росії

Іран вчергове заперечив передачу балістичних ракет Росії. Тегеран після введення санкції США заявив, що обмеження нібито не є рішенням, а частиною проблеми, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі в X (Twitter).

"Знову США і ЄС діють на основі помилкового інтелекту та помилкової логіки" , - написав глава МЗС Ірану.

Він заявив, що Тегеран нібито не передава Москві балістичні ракети. При цьому іранський міністр стверджує, що санкції не є розв'язанням проблеми, а її частиною.

"Залежні від санкцій повинні запитати себе: як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю? Санкції не рішення, а частина проблеми" , - додав Арагчі.

Іран передав ракети Росії

Нагадаємо, нещодавно західні ЗМІ повідомили, що Іран передав Росії балістичні ракети малого радіуса дії. При цьому офіційно Тегеран заперечував постачання. Проте іранський депутат в інтерв'ю ЗМІ проговорився, що Іран передав Росії ракети по бартеру, і це була частина угоди.

Україна закликала Іран припинити допомагати російській армії у війні.

Вчора, 10 вересня, США оголосили про нові санкції проти Ірану за передачу Росії балістичних ракет.