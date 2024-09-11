В Иране сделали заявление после введения санкций США за поставку ракет России

Иран в очередной раз опроверг передачу баллистических ракет России. Тегеран после введения санкции США заявил, что ограничения якобы не являются решением, а часть проблемы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в X (Twitter).

"Снова США и ЕС действуют на основе ложного интеллекта и ложной логики" , - написал глава МИД Ирана.

Он заявил, что Тегеран якобы не передавал Москве баллистические ракеты. При этом иранский министр утверждает, что санкции - не решение проблемы, а ее часть.

"Зависимые от санкций должны спросить себя: как Иран может производить и якобы продавать сложное оружие? Санкции не решение, а часть проблемы" , - добавил Аракчи.

Иран передал ракеты России

Напомним, недавно западные СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малого радиуса действия. При этом официально Тегеран отрицал поставки. Однако иранский депутат в интервью СМИ проговорился, что Иран передал России ракеты по бартеру, и это была часть соглашения.

Украина призвала Иран прекратить помогать российской армии в войне.

Вчера, 10 сентября, США объявили о новых санкциях против Ирана за передачу России баллистических ракет.