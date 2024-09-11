Трамп заявив, що не хоче брати участь у нових теледебатах із Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трам заявив, що не налаштований проводити нові теледебати зі своєю опоненткою Камалю Гарріс. Сам Трамп вважає, що виграв минулі дебати. З посиланням на CNN, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Коли ви виграєте дебати, я не знаю, чи хочу я брати участь у ще одних дебатах" , - заявив Трамп.

Також Трамп заявив, що Гарріс нібито отримала питання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC. На його думку, дебати були "сфальсифіковані".

"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, хто, можливо, навіть знав відповіді, я маю на увазі, буду чесним, я дивився, як вона говорила, і сказав, що, знаєте, вона, здається, жахливо знайома з питаннями" , - сказав Трамп.

В ніч на 11 вересня у Сполучених Штатах пройшли дебати між кандидатами у президенти США - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. Як свідчать зібрані дані соцопитувань - дебати виграла Камала Гарріс.

Під час дебатів Трамп та Гарріс обговорювали в основному внутрішні питання Штатів. Однак під час міжнародного блоку більшість часу була присвячена Україні. Зокрема Трамп не дав відповіді на питання про завершення війни в Україні. У відповідь Гарріс звинуватила його у підігруванні Володимиру Путіну.

Варто заважити, що після цих дебатів команда Камали Гарріс заявила, що хоче провести ще один раунд дебатів з Трампом.