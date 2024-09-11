Трамп заявил, что не хочет участвовать в новых теледебатах с Гаррис
Кандидат в президенты США Дональд Трам заявил, что не настроен проводить новые теледебаты со своей оппоненткой Камалью Гаррис. Сам Трамп считает, что выиграл прошлые прения. Со ссылкой на CNN, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
"Когда вы выиграете дебаты, я не знаю, хочу ли я участвовать в еще одних дебатах", - заявил Трамп.
Также Трамп заявил, что Гаррис якобы получил вопрос заранее перед президентскими дебатами на ABC. По его мнению, дебаты были "сфальсифицированы".
"У них было сфальсифицировано шоу с кем-то, кто, возможно, даже знал ответы, я имею в виду, буду честным, я смотрел, как она говорила, и сказал, что, знаете ли, она, кажется, ужасно знакома с вопросами", - сказал Трамп.
В ночь на 11 сентября в Соединенных Штатах прошли дебаты между кандидатами в президенты США – республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Гаррис. Как свидетельствуют собранные данные соцопросов – дебаты выиграла Камала Гаррис.
Во время прений Трамп и Гаррис обсуждали в основном внутренние вопросы Штатов. Однако во время международного блока большинство времени было посвящено Украине. В частности, Трамп не дал ответа на вопрос о завершении войны в Украине. В ответ Гаррис обвинила его в подыгрыше Владимиру Путину.
Следует отметить, что после этих дебатов команда Камалы Гаррис заявила, что хочет провести еще один раунд дебатов с Трампом.