Криптовалюти і не тільки: як захистити свої заощадження від інфляції

На жаль, інфляція — це безперервний процес, який спостерігається в багатьох країнах світу. Україна не стала винятком, особливо враховуючи повномасштабну війну та складну економічну ситуацію. Гривня дешевшає, і цей процес відбувається значно швидше, ніж до 24 лютого 2022 року. А тому і тримати власні збереження у гривні зараз справді невигідно. Однак, на щастя, є різні способи зробити так, щоб інфляція не «зʼїдала» ваші кошти. Давайте разом детально розглянемо ці способи.

Криптовалюта та інфляція: чи повʼязані ці поняття

Прийнятним рівнем інфляції вважається 2-4% на рік. Однак цифри можуть бути відчутно більшими, що свідчить про ослаблення національної валюти. До речі, відсутність інфляції — це також негативна тенденція. Адже вона свідчить про те, що економіка де факто не розвивається.

При значних темпах інфляції з'являються нові виклики:

відкладати гроші стає складніше, адже підтримання звичного рівня життя потребує більше витрат;

заощадження з часом знецінюються, іноді досить швидко;

зростає необхідність того, щоб заощадження «працювали», а їхня прибутковість зростала.

Саме тут на сцену виходять криптовалюти. Вони функціонують у децентралізованій мережі, тобто регулятори не мають змоги будь-яким чином впливати на пропозицію монет. При цьому максимальна кількість цифрових монет є чітко визначеною. Наприклад, максимум біткоїна складає 21 млн монет.

Щодо криптовалют в принципі не застосовується термін «інфляція», адже вони мають інший принцип роботи, ніж реальні гроші. І вже цей факт може стати доказом того, що інвестиції в криптовалюту — гарний спосіб уберегти власні заощадження від інфляції та девальвації. З іншого боку, варто розуміти, що чимало криптоактивів схильні до високої волатильності, тобто зміни курсу. Вони можуть швидко дорожчати та дешевшати, тому назвати їх на 100% безпечною інвестицією теж не можна.

Захист грошей від інфляції: купівля валюти, криптоактивів тощо

Існує декілька розповсюджених способів захистити власні заощадження від інфляції. Кожен — зі своїми перевагами та недоліками. Розглянемо найпоширеніші з них.

1. Купівля валюти — долара, євро чи інших

Ці валюти вже тривалий час залишаються стабільними. А тому їх купівля — це можливість свого роду «зафіксувати» власні заощадження. Якщо гривня продовжить падати, на ваших заощадженнях у валюті це фактично не відобразиться.

2. Купівля криптовалюти

Тут дещо складніше. Існують сотні криптомонет. Той самий Біткоїн чи Etherium мають досить високу волатильність. Умовно кажучи, сьогодні ви купуєте монету Біткоїна за $66 тис., а завтра її вартість вже складає $68 тис. Тобто ви отримуєте +$2 тис. з власної інвестиції. Але враховуйте, що ціна так само швидко може й зменшитися. Тому якщо ви не готові йти на додаткові ризики, можливо варто обирати стейблкоїни — криптовалюти, курс яких привʼязаний до певної валюти. Наприклад, USDT, вартість якого дорівнює вартості американського долара. Перед купівлею криптоактивів варто ознайомитись з умовами ТОП обмінників криптовалют, щоб обрати найвигідніші для вас умови.

3. Банківські депозити

Це ще один досить поширений спосіб уберегти заощадження від інфляції. Депозити можуть бути гривневими та валютними. Зараз ставки за депозитами у гривні коливаються в межах 10-16%, а у валюті — від 0,1% до 3,1%. Гривневі депозити можуть при цьому бути більш ризикованими, адже інфляція може перекрити можливі прибутки.

4. Акції публічних компаній

Світові біржі пропонують величезну кількість акцій різних компаній, які можна використовувати як інвестицію та джерело пасивного доходу. Але тут важливо добре розуміти, у що саме варто інвестувати та як уберегтися від можливих ризиків.

Окрім вищезгаданих способів також можна інвестувати в дорогоцінні метали, нерухомість, державні облігації тощо. Головне — знайти шляхи, як зробити так, щоб інфляція не «спалювала» ваші заощадження. Так, іноді це певною мірою ризиковано, однак при грамотному підході ви можете вийти в гарний плюс.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance