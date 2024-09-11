Криптовалюты и не только: как защитить свои сбережения от инфляции

К сожалению, инфляция — это непрерывный процесс, который наблюдается во многих странах мира. Украина не стала исключением, особенно учитывая полномасштабную войну и сложную экономическую ситуацию. Гривна дешевеет, и этот процесс происходит значительно быстрее, чем до 24 февраля 2022 года. А потому и держать собственные сбережения в гривне сейчас действительно невыгодно. Однако, к счастью, есть разные способы сделать так, чтобы инфляция не «съедала» ваши средства. Давайте вместе детально рассмотрим эти способы.

Криптовалюта и инфляция: связаны ли эти понятия

Приемлемым уровнем инфляции считается 2-4% в год. Однако цифры могут быть ощутимо больше, что свидетельствует об ослаблении национальной валюты. Кстати, отсутствие инфляции — это также негативная тенденция. Ведь она свидетельствует о том, что экономика де факто не развивается.

При значительных темпах инфляции появляются новые вызовы:

откладывать деньги становится сложнее, ведь поддержание привычного уровня жизни требует больше расходов;

сбережения со временем обесцениваются, иногда достаточно быстро;

возрастает необходимость того, чтобы сбережения «работали», а их доходность росла.

Именно здесь на сцену выходят криптовалюты. Они функционируют в децентрализованной сети, то есть регуляторы не имеют возможности каким-либо образом влиять на предложение монет. При этом максимальное количество цифровых монет четко определено. Например, максимум биткоина составляет 21 млн монет.

В отношении криптовалют в принципе не применяется термин «инфляция», ведь они имеют другой принцип работы, чем реальные деньги. И уже этот факт может стать доказательством того, что инвестиции в криптовалюту — хороший способ уберечь собственные сбережения от инфляции и девальвации. С другой стороны, следует понимать, что многие криптоактивы подвержены высокой волатильности, то есть изменению курса. Они могут быстро дорожать и дешеветь, поэтому назвать их на 100% безопасной инвестицией тоже нельзя.

Защита денег от инфляции: покупка валюты, криптоактивов и т. д.

Существует несколько распространенных способов защитить собственные сбережения от инфляции. Каждый — со своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим самые распространенные из них.

Покупка валюты — доллара, евро или других

Эти валюты уже длительное время остаются стабильными. Поэтому их покупка — это возможность своего рода «зафиксировать» собственные сбережения. Если гривна продолжит падать, на ваших сбережениях в валюте это фактически не отразится.

Покупка криптовалюты

Здесь несколько сложнее. Существуют сотни криптомонет. Тот же Биткоин или Etherium имеют достаточно высокую волатильность. Условно говоря, сегодня вы покупаете монету Биткоина за $66 тыс., а завтра ее стоимость уже составляет $68 тыс. То есть вы получаете +$2 тыс. с собственной инвестиции. Но учитывайте, что цена так же быстро может и уменьшиться. Поэтому если вы не готовы идти на дополнительные риски, возможно стоит выбирать стейблкоины — криптовалюты, курс которых привязан к определенной валюте. Например, USDT, стоимость которого равна стоимости американского доллара. Перед покупкой криптоактивов стоит ознакомиться с условиями ТОП обменников криптовалют, чтобы выбрать самые выгодные для вас условия.

Банковские депозиты

Это еще один достаточно распространенный способ уберечь сбережения от инфляции. Депозиты могут быть гривневыми и валютными. Сейчас ставки по депозитам в гривне колеблются в пределах 10-16%, а в валюте — от 0,1% до 3,1%. Гривневые депозиты могут при этом быть более рискованными, ведь инфляция может перекрыть возможные доходы.

Акции публичных компаний

Мировые биржи предлагают огромное количество акций различных компаний, которые можно использовать как инвестицию и источник пассивного дохода. Но здесь важно хорошо понимать, во что именно стоит инвестировать и как уберечься от возможных рисков.

Кроме вышеупомянутых способов можно инвестировать в драгоценные металлы, недвижимость, государственные облигации и тому подобное. Главное — найти пути, как сделать так, чтобы инфляция не «сжигала» ваши сбережения. Да, иногда это в определенной степени рискованно, однако при грамотном подходе вы можете выйти в хороший плюс.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance