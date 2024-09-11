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Вірменія запропонувала Азербайджану укласти мирний договір

Вірменія запропонувала Азербайджану укласти мирний договір
Фото: facebook/comarmgovernment

Вірмені запропонувала Азербайджану підписати мирну угоду. Вона містить 16 статей.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у вірменському парламенті, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, за всіма 16 статтями є узгоджений зміст

"Ми пропонуємо підписати мирний договір із 16 статей, за всіма з них у нас є погоджений зміст", - заявив Пашинян.

Він також вважає, що Вірменія та Азербайджан не зможуть підписати договір, який вирішить усі існуючі проблеми між двома країнами. Саме тому необхідно підписати те, про що вже домовилися.

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