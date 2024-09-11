Армения предложила Азербайджану заключить мирный договор

Армяне предложила Азербайджану подписать мирное соглашение. Она включает в себя 16 статей. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, по всем 16 статьям есть согласованное содержание

"Мы предлагаем подписать мирный договор по 16 статьям, по всем из них у нас есть согласованное содержание" , - заявил Пашинян.

Он также считает, что Армения и Азербайджан не могут подписать договор, который решит все существующие проблемы между двумя странами. Именно поэтому нужно подписать то, о чем уже договорились.