Поштарі з Тернопільщини крали дрони для ЗСУ та продавали їх онлайн

Четверо мешканців Тернопільської області вкрали безпілотники на суму майже 6 млн гривень з поштових посилок. Ці дрони, які призначалися для українських військових, зловмисники продавали через інтернет за заниженими цінами. З посиланням на Національну поліцію, повідомляє ЛігаБізнес.

За даними слідства, схему організували двоє тернополян, один з яких був начальником поштового відділення. Він залучив до махінацій своїх колег: разом вони викрадали дрони з посилок, підміняючи їх коробками з непотребом такої ж ваги, а потім продавали в інтернеті.

Для легалізації прибутків один з учасників відкрив ФОП, через який отримував платежі.

Правоохоронці вилучили 15 мобільних телефонів, комп'ютери, банківські картки та криптовалютні гаманці.

Учасникам схеми висунули обвинувачення за статтею, що передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд призначив підозрюваним нічний домашній арешт та особисті зобов'язання. Слідство триває.