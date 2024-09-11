Почтальоны из Тернопольщины воровали дроны для ВСУ и продавали их онлайн

Четверо жителей Тернопольской области украли беспилотники на сумму почти 6 млн гривен из почтовых посылок. Эти дроны, предназначавшиеся для украинских военных, злоумышленники продавали через интернет по заниженным ценам. Со ссылкой на Национальную полицию, сообщает Лига.Бизнес.

По данным следствия, схему организовали двое тернополян, один из которых являлся начальником почтового отделения. Он привлек к махинациям своих коллег: вместе они похищали дроны из посылок, подменяя их коробками с разным хламом такого же веса, а затем продавали в интернете.

Для легализации доходов один из участников открыл ФОП, через который получал платежи.

Правоохранители изъяли 15 мобильных телефонов, компьютеры, банковские карты и криптовалютные кошельки.

Участникам схемы предъявлены обвинения по статье, предусматривающей до 12 лет лишегия свободы с конфискацией имущества. Суд назначил подозреваемым ночной домашний арест и личные обязательства. Следствие продолжается.