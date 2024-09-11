По деяким енергооб'єктам України окупанти били понад 40 разів - ОГП

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України загинули 35 цивільних, енергосистема зазнала збитків більш як на 1 мільярд доларів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив заступник генерального прокурора Олексій Хоменко під час міжнародної конференції високого рівня «Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти».

«Якщо енергетичну інфраструктуру можливо відновити за допомогою наших міжнародних партнерів, то я хотів би наголосити, що ці удари забрали життя цивільних громадян, у тому числі працівників енергетичних підприємств. Загинуло 35 цивільних людей унаслідок цих ударів, більше ста людей були травмовані» , - сказав Хоменко.

За його словами, жоден регіон України не уникнув атак на енергоінфраструктуру. По деяких енергетичних об'єктах удари завдавалися понад 40 разів.

Російські загарбники застосовували артилерію і ракети.

Унаслідок атак українській енергосистемі завдано збитків на понад 1 мільярд доларів.