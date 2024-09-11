По некоторым энергообъектам Украины оккупанты били более 40 раз - ОГП

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины погибли 35 гражданских, энергосистема понесла убытки более чем на 1 миллиард долларов, сообщает Укринформ.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Алексей Хоменко на международной конференции высокого уровня «Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты».

«Если энергетическую инфраструктуру можно восстановить с помощью наших международных партнеров, то я хотел бы подчеркнуть, что эти удары унесли жизни гражданских граждан, в том числе работников энергетических предприятий. Погибли 35 гражданских людей в результате этих ударов, более ста человек были травмированы» , - сказал Хоменко.

По его словам, ни один регион Украины не избежал атаки на энергоинфраструктуру. По некоторым энергетическим объектам удары наносились более 40 раз.

Российские захватчики применяли артиллерию и ракеты.

В результате атак украинской энергосистеме нанесен ущерб более чем на 1 миллиард долларов.